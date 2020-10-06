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【iBond 2020】揀零風險iBond認購　還是低風險高息公用股？

即市財經 09:00 2020/10/06

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iBond 2020認購即將開始，究竟投資iBond還是高息公用股好？

iBond 2020認購在即，政府保證iBond 2020有最低保證息率（俗稱「保底息」）2厘，較昔日iBond利息至少1厘為高，iBond 2020認購的吸引力大幅增加。經濟學者林本利認為，iBond 2020為穩賺零風險的投資產品。iBond 2020雖然零風險，但息率普遍卻不及一眾低風險的高息公用股。投資者若希望賺高息，或許公用股比iBond 2020更適合。

林本利：iBond零風險，詳見【下一頁】

四大低風險高息公用股的股息率一覽

  • 香港電訊股息率近7厘，遠高於iBond。
  • 港燈股息率約6.8厘，業務100%為在港供電。
  • 中電股息率約有4.2厘，比iBond更高。
  • 粵海投資股息率約4.7厘，主要業務為經營東江水並對港供水。

iBond利息至少有2厘，但公用股利息普遍高逾4厘，其中香港電訊 （06823） 息率更高達6.9厘，以息率來看，遠比iBond更吸引。香港電訊業務穩健，商業模式是月費計劃，擁有龐大現金流，而且與經濟周期關聯度較低，加上5G客戶已達10萬，經營前景不俗。

銀行券商為iBond認購提供一系列優惠，可見【下一頁】

iBond認購及發行詳情

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除香港電訊外，俗稱「兩電」的港燈 （02638） 及中電 （00002） ，利潤受到「管制計劃協議」保障，加上電費加幅與資產淨值掛勾，未來「兩電」有多項大型基建，意味電費可相應向上，支持派息政策。

此外，粵海投資 （00270） 主要業務為經營東江水並對港供水，利潤穩定，有利維持循序漸進的派息政策。粵海投資去年銷售東江水予香港的收入達48.1億元，按年再升0.3%。

iBond首日回報有幾高？詳見【下一頁】

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】  

相關文章：【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元

相關文章：【iBond 2020】輝立料iBond具短炒潛力　掛牌初期可挑戰105元

 

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 收息股 債券 iBond 香港電訊－SS（06823） 中電控股（00002） 港燈－SS（02638） 林本利 派息 粵海投資（00270）

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