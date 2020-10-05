【美國經濟】美國9月ISM服務業PMI為57.8 好過市場預期

美國9月ISM服務業PMI為57.8，好過市場預期的56.2，亦較8月份時的56.9繼續改善。ISM服務業商業調查委員會主席Anthony Nieves表示，服務業PMI已連續第四個月增長。

他指出，受訪者的評論大多對業務狀況和經濟狀況持樂觀態度，而隨著業務量的增長，產量和物流問題仍然存在。

另外，美國9月Markit製造業PMI終值為54.6，與此前公布的初值相符。

相關文章︰【美國經濟】9月非農就業職位新增66.1萬 差過市場預期 失業率7.9%

【美國經濟】美國9月Markit製造業PMI為53.5 符合市場預期

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成