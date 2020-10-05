【美國經濟】美國9月ISM服務業PMI為57.8 好過市場預期

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美國9月ISM服務業PMI為57.8，好過市場預期的56.2，亦較8月份時的56.9繼續改善。ISM服務業商業調查委員會主席Anthony Nieves表示，服務業PMI已連續第四個月增長。
他指出，受訪者的評論大多對業務狀況和經濟狀況持樂觀態度，而隨著業務量的增長，產量和物流問題仍然存在。
另外，美國9月Markit製造業PMI終值為54.6，與此前公布的初值相符。
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編輯︰侯景成