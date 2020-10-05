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【外賣平台】HKTVmall外賣自取平台正式試業　訂餐回贈至少6%

商業 21:48 2020/10/05

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HKTVmall外賣自取平台今日（5日）正式試業，率先登陸屯門、元朗、天水圍。(HKTVmall網站截圖)

疫情令外賣需求增加，HKTVmall於facebook宣布，外賣自取平台今日（5日）正式試業，率先登陸屯門、元朗、天水圍，有不少區內的獨立小店餐廳進駐。

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顧客必須先更新HKTVmall應用程式，才能使用外賣自取功能，程式會顯示附近1.5公里內的餐廳，亦可按自己要求選擇所需位置。進入餐廳頁面後，要先選擇外賣自取時間，再選好餐單配料，確定數量後加入外賣籃，按下外賣結帳，檢查訂餐詳情及付款，然後輸入聯絡資料。

如何使用HKTVmall外賣自取功能? (HKTVmall網站截圖)

付款方式可用已於HKTVmall應用程式內登記的信用卡來付款，可同時使用HKTVmall Mall Dollar。有別於其他外賣平台，顧客可以最少8%的預定訂金下單，可於餐廳自取時才付上92%餘額。

交易完成後，HKTVmall外賣自取程式會將至少6%的預定訂金，以Mall Dollar形式回贈給顧客。顧客可使用回贈的Mall Dollar於HKTVmall程式購物，或HKTVmall外賣自取程式再次下單。

交易完成後，如何查看訂單? (HKTVmall網站截圖)

顧客可以最少8%的預定訂金下單，可於餐廳自取時才付上92%餘額。(HKTVmall網站截圖)

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責任編輯：朱悅瀅

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