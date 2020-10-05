【恒大債券】泛海系、滙漢斥3億元購買恒大票據

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【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰
泛海系再掃中國恒大 （03333） 債券，滙漢 （00214） 及旗下的泛海國際 （00129） 及泛海酒店 （00292） 發聯合公告指，於9月29日合共斥資3898萬元（相等於3.04億港元）購買恒大票據。
早前泛海系、中譽已買入恒大債券，詳情可看【下一頁】
根據公告，滙漢以1299萬美元（相當於1億港元）買入恒大2022年到期13厘、2023年到期12厘、2023年到期13.75厘及2024年到期12厘中國恒大票據。
泛海國際斥2157.5萬美元（相當於1.683億港元）買入2022年到期11.5厘、2023年到期11.5厘、2023年到期12厘、2024年期到12厘及2023年到期13.75厘中國恒大票據。
而泛海酒店僅買入面值為500萬美元的2023年到期13.75厘中國恒大票據， 代價為441萬美元（相當於3440萬港元）。
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編輯：袁諾曦