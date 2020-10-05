【特朗普確診】侄女踢爆：「他視疾病為不可原諒的軟弱」 曾祖父死於西班牙流感

▲ 特朗普侄女控訴，特朗普（Donald Trump）和其父親從來視疾病為不可原諒的軟弱，才令美國落得今日如斯田地。

美國總統特朗普上周確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），惟他未痊癒，已在在當地時間周日（4日）乘坐總統專車，短暫離開醫院，向支持群眾揮手致謝，惹來批評。早前曾出書數落特朗普黑歷史的侄女瑪麗（Mary Trump）透露，特朗普（Donald Trump）和其父親（瑪麗的祖父）從來視疾病為不可原諒的軟弱（a display of unforgivable weakness），才令美國落得今日如斯田地（in the horrible place we’re in）。

特朗普的侄女瑪麗記得，祖母（特朗普母親）曾患骨質疏鬆，其時出院後將要接受物理治療和護理，但祖父（特朗普父親）卻無法忍受（was unable to tolerate it）。她憶述，每當祖母接受物理治療時開始表現出疼痛，祖父便說：「所有事情都會好起來的」（everything’s great, right），然後就會離開房間。

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至於美國總統特朗普，在1993年接受電台訪問時，曾表示自己有潔癖（germphobia），更不諱言可能是心理問題（could be a psychological problem）。報道指，去年曾有人在他的橢圓形辦公室咳嗽，隨即被特朗普請他離開。

惟面對這次全球大流行的新冠肺炎疫情，特朗普被指淡化疫情，也甚少佩戴口罩。瑪麗又透露，曾祖父（特朗普的祖父）是死於上一次全球大流行的疫症西班牙流感，惟她諷刺她的叔叔總統特朗普，貌似忘記了這件事（seems to have forgotten）。

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責任編輯：葉芷樺

