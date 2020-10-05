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【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰

即市財經 21:31 2020/10/05

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建行亞洲今年打頭陣推稅貸，9月初已低調應市，特選客最平息2.18厘。

新一年度稅貸戰正式展開，暫有3間銀行推出稅務貸款，全部都較上年調低息率；當中降幅最多是建行亞洲，由上年度的最低息2.5厘，下調0.32厘至2.18厘。但如以相同還款期12個月計，上述中資行提高門檻，由最少借廿萬元調升至35萬元。專家指，今年受疫情重創，經濟復甦需時，以稅貸為無抵押貸款，相料業界不會採以本傷人、鬥平息的割喉戰。

業界拒「蝕本谷客」 未見低於1厘稅貸息

綜觀3行的最新優惠，大新銀行 （02356） 連續3年膺殺價王，今年暫仍以1.38厘為全城最低息，但其息率跟2018年度相若，並未再像過往有業界曾劈至低於一厘，在牌面上低於拆息的「蝕本谷客」。

花旗今天（10月5日）亦正式公布推2020稅貸，特選客最低息1.78厘；且標榜即日批核，現金即日到手。

此外，大新銀行亦新推交稅快應錢計劃，經網上申請稅貸，上限10萬元，還款期為6個月，同時申請指定戶口，年息可低至1.38厘，按年減30點子。

大新銀行總經理及零售銀行副主管鄧子健表示，稅貸佔零售銀行的私人貸款份額不太多，絕不擔心蠶食盈利。該行另設簡單稅貸優惠，年利率1.88厘，貸款上限100萬元或月薪10倍，設長達24個月還款期，相信不會再有下調空間。

回顧去年的稅貸市況，鄧子健指受疫情影響稅貸期延長，最終僅達標八成，考慮到今年情況，預期稅貸額按年有單位數增長。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，雖然今年拆息低企 ；但疫情仍未受控，故料業界普遍不會採取鬥平息的殺價戰。

相關文章：【2020稅貸戰】稅貸戰開鑼 花旗最低息1.78厘按年減0.23厘

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 2020稅貸戰

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