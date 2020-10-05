保育同時創商機 英國紅色電話亭變身外賣店

英國的紅色電話亭絕對是倫敦街上的一大特色，但自手提電話興起，已逐漸遭到淘汰。近年，英國人為經典的紅色電話亭改造為商店，在保留傳統的同時，又可以為英國人創出新的機遇。

倫敦西北部的25歲青年的Tayyab Shafiq租用了3個廢置電話亭，將其變成全球最小的外賣店。他主要在店內主要售賣咖哩食品，電話亭內部更有雪櫃、洗槽及全套衞生設備。

Tayyab Shafiq表示，會選擇在電話亭開外賣店是因為不想這個極具英國文化象徵意義的遺產變成人們周末歡樂時光後酒醉嘔吐之地，因此他想為廢置電話亭賦予新生命。他指外賣店目前已有大量常客光顧，日後會嘗試擴展業務，再發展成加盟連鎖店。

現時英國共有125個電話亭改為店鋪，遍布倫敦、愛丁堡、利茲及普利茅夫等地。大多都是變成自助咖啡角或紀念品店。

【日本疫情】 遊客驟降 日本地價3年來首下跌 詳情請看 [下一頁]

日本電訊商NTT擬私有化Docomo 涉資4萬億日圓史上最大規模 詳情請看 [下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機