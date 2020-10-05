【新世界】大圍站柏傲莊開價在即　花旗料呎價達2萬元、里昂看淡定價

▲ 柏傲莊I期即將開價，市場估計，柏傲莊I期開價或會參加溱岸8號。

新世界發展 （00017） 大圍站上蓋柏傲莊I期上周已上載售樓說明書，預期柏傲莊I期最快本周開價，並於周末開放位於荃灣愉景新城的示範單位。柏傲莊I期首批料推出多於兩成單位，涉逾157伙，涵蓋1房至3房。新世界對上一個在大圍推出的項目是溱岸8號，是車公廟站的招標項目。市場估計，柏傲莊I期開價或會參加溱岸8號。

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柏傲莊I期開價在即，券商卻對柏傲莊定價意見分歧。花旗認為，柏傲莊I期的推售時間相當理想，預期柏傲莊銷情強勁，預期呎價約2萬元。不過，里昂卻擔心柏傲莊I期在疲弱的購買需求下，定價或面臨壓力，故維持新世界「沽售」評級。

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柏傲莊分3期銷售，當中柏傲莊I期及柏傲莊II期將於第四季開售，合共提供約2198伙。其中「柏傲莊」第一期提供783伙。新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，柏傲莊為集團「柏傲系列」第5個項目，命名有翠綠莊園之意。

高盛預計，柏傲莊交通配套完善，位處大圍站上蓋，料吸引不少用家，因此估計柏傲莊銷情相當強勁，預期項目可為新世界帶來約300億元銷售額。瑞信預期，隨樓市情緒有改善，柏傲莊開賣情況料不俗，柏傲莊I期及柏傲莊II期可為新世界於2021財年，貢獻約220億元銷售額。

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編輯：陳韻妍