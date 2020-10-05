【居屋申請2020】新居屋網上申請教學　填表步驟一文看清

居屋2020正接受申請，並於周三（10月7日晚上7時正）截止。新居屋除了紙本申請表，申請人亦可於網上申請。房委會提醒，即使網上申請，也要及早提交，皆因最後數小時網上申請可能出現「塞車」情況。然而於網上申請表格要怎樣填寫？

【居屋2020】填居屋網上申請表 注意6個細節位【見下頁】

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