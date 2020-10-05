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【居屋申請2020】新居屋網上申請教學　填表步驟一文看清

股樓投資 20:03 2020/10/05

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居屋2020正接受申請，並於周三（10月7日晚上7時正）截止。新居屋除了紙本申請表，申請人亦可於網上申請。房委會提醒，即使網上申請，也要及早提交，皆因最後數小時網上申請可能出現「塞車」情況。然而於網上申請表格要怎樣填寫？ 

【居屋2020】填居屋網上申請表 注意6個細節位【見下頁

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【居屋2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清 【見一頁

撰文 : 黃卓賢

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