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【新冠肺炎】馬來西亞總理自我隔離 曾接觸確診官員

環球社會熱點 19:59 2020/10/05

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馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周一（5日）宣布將自我隔離14天，因早前曾接觸確診新冠肺炎的官員，目前進行的病毒檢測結果呈陰性。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，多位國家領袖先後確診，包括美國總統特朗普、英國首相約翰遜等，馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周一（5日）宣布將自我隔離14天，因早前曾接觸確診新冠肺炎的官員，目前進行的病毒檢測呈陰性。

慕尤丁在聲明中表示，周六（3日）出席國家安全理事會的特別會議時，同場的宗教事務部長拿督斯里祖基菲里Zulkifli Mohamad al-Bakri）宣布確診新冠肺炎，故由即日起自我隔離14天，期間會以視訊形式，繼續處理公務。

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祖基菲里在Facebook專頁發文證實自己染病，並呼籲所有從9月24日至10月4日，有與他同場出席活動的人士接受病毒測試。

馬來西亞今天新增432宗新冠肺炎確診，創單日新高；累計確診病例12,813宗，137人死亡。

歐盟委員會主席馮德萊恩正自我隔離 曾與確診者接觸【下一頁】

KENZO設計師高田賢三染新冠肺炎不治 享年81歲【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺
 

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