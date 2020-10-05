【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法

▲ DONKI公布領取VIP PASS方法，讓你不用排隊，直接進入中環分店選購心水商品。(DONKI facebook圖片)

驚安之殿堂中環分店（DON DON DONKI 100QRC店）將於10月15日開幕，不過開幕時一向大排長龍，DONKI公布領取VIP PASS方法，讓你不用排隊，直接進入中環分店選購心水商品。

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即日起至10月6日23時59分，只要讚好DONKI facebook專頁及「100QRC店VIP PASS」帖文，並留言分享你最想在店內便當專區買到什麼便當及原因，再標籤最少3位朋友，最有心思的25位參加者就會被選中領取VIP PASS。

結果將於10月12日或之前以Facebook Inbox通知得獎者，得獎者可於2020年10月15日10時至10月28日23時59分期間，以VIP PASS直接進入DON DON DONKI 100QRC店而無需排隊一次。入場時可以攜同一位同行者，得獎者及其同行者必須同時進場。

除此之外，VIP還可以獲得精美禮品包1份，內有Donpen或Donko公仔、Medicom x DON DON DONKI精美口罩套、香港限量版DONKI帆布袋、100QRC店開幕限定Donpen手撥扇。

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責任編輯：朱悅瀅