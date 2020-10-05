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按證公司上半年轉蝕近2億

即市財經 19:50 2020/10/05

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按證公司上半年轉盈為虧

按證公司上半年轉盈為虧，綜合除稅後虧損為1.97億元，而去年同期為2.47億元；內含價值約為53億元，包括權益總額43億元和預期將來利潤的現值10億元。

按證公司解釋，盈利下跌主要由於三大原因：（一）因按揭保險新取用貸款大增而引致即時入帳的佣金支出上升，惟保費收入則需按年攤分入帳； （二）按證公司旗下香港年金公司因新年金業務及年金支出上升需要作審慎撥備，引起會計虧損增加；及 （三）按公平值變化計入損益的投資因重估價值所帶來不利影響，以及因港元對美元轉強而令美元計價資產產生不利的重估。

期內，按揭保險計劃新取用貸款額大幅增加，由157億元升1.6倍至404億元。另外，另外，按證公司上半年錄得公共年金業務總保費約9億元，按年增12.5%，而平均每張保單保費金額則升20.2%至93.4萬元。

中小企融資擔保計劃方面，按證公司批出逾萬宗「百分百擔保特惠貸款」申請，所涉總貸款額約180億元。至於「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」，按證公司分別批出約1200宗及約1500宗，貸款額分別涉約51億及26億元。

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編輯：謝智聰

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