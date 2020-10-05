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【特朗普確診】特朗普一小時內連發15次Twitter 「股市新高、大規模減稅」

即市財經 19:48 2020/10/05

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美國總統特朗普早前確診新冠肺炎，正接受治療。

美國總統特朗普確診新冠肺炎後，他的狀況備受外界關注。他在社交媒體Twitter上連環發文，籲選民投支持他，又指「股市會創新高」，並抨擊民主黨候選人拜登主張的加稅政策。

值得注意的是，特朗普發文的時間，對應為美國東岸時間早上6時。他於6時20分開始發文，於一小時內總共發送了15條Twitter。

除了股市外，特朗普亦提到他對401（k）退休福利計劃有利。該計劃為美國僱員的自願供款退休金，當中牽涉不少股票投資。另外，他亦表示將會有有史以來最大的降稅措施出台。

相關文章︰【特朗普確診】基金景順：搖擺選民或票歸拜登　拜登當選初段美股料見拋售

【油價反彈】特朗普病情穩定　布蘭特期油、紐約期油齊彈2%

【美國總統選舉】首場辯論後拜登優勢擴大 NBC民調︰拜登領先特朗普14個百分點

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編輯︰侯景成

美股 拜登 股票 特朗普 Twitter

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