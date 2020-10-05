【好想去旅行】Staycation揀邊間　KKday限時優惠預訂The Upper House（附連結及兌換教學）

▲ 旅遊平台KKday夥The Upper House奕居，由即日起至本月9日，一連5日推出獨家優惠 。（KKday提供）

新型肺炎大流行，令不少港人今年內被逼「滯留」香港，有旅遊平台與酒店看準商機，推出新優惠吸引本地客。旅遊平台KKday夥The Upper House奕居，由即日起至本月9日，一連5日推出獨家優惠。

每晚2,976元 入住日期截止12月30日

只要現於KKday網站或手機應用程式預訂，即可以每晚2,976元，入住原價11,500元的The Upper House山景豪華房，即每位只須1,488元。入住日期由10月8日至12月30日或之前，惟不適於12月24至26日。

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是次住宿套餐的入住時間由中午12點起，最多可延遲退房至翌日下午2點。套餐包括美酒、迎賓果盤、免費享用房間內Maxi-Bar、無限享用爆谷及觀看電影。

新用戶再享15元折扣 優惠如何兌換？

消費者只要於優惠期內點擊產品鏈結，進入產品頁面點選快閃優惠套餐，選定入住日期，並填妥入住人資料。當進入付款程序並完成之後，將於1日內經登記電郵及記錄於會員帳戶的訂單管理內，收到預訂憑證。

KKday新用戶若下戴手機應用程式，輸入「APP15」，更可獲額外15元即時折扣優惠。

責任編輯：馬意文