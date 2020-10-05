【2020稅貸戰】大新稅貸最低年利率1.38厘 冀業務錄雙位數增長

▲ 大新稅貸最低實際年利率為1.38%

大新銀行 （02356） 推出稅貸計劃，網上客戶在計及回贈後可享最低實際年利率為1.38厘，較去年低30點子。該計劃僅適用於貸款額為10萬元或以下的客戶，限定還款期6個月，而且客戶須同時開立指定戶口才可獲此利率。如客戶需要更高借款額或更長還款期，大新亦提供上限100萬元，或還款期24個月的稅貸計劃。

大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健稱，去年政府延長繳交稅款期限，市民有更多時間理順財務，故稅貸業務只完成原定目標的80%，但希望今年可錄得雙位數增長。

疫情嚴重衝擊本港經濟，鄧子健承認，年內零售業務呆壞帳按年略為惡化，但最近兩個月情況已變得平穩甚至有所好轉，但由於疫情反覆，故對下半年業務仍持審慎觀望態度。他又指，年初至今私人貸款業務倒退，但該行整體情況仍優於市場。

多間虛擬銀行開業後推出低息私人貸款，利率甚至低過稅貸。鄧子健認為，傳統銀行與虛銀在利率、年期等都方面著眼點都不同，相信傳統銀行可透過分行網絡及員工服務客戶，仍具優勝之處。

此前花旗香港已推出今年稅貸，特選客戶實際年利率最低1.78厘。

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記者：謝智聰