【社交轉運大法@IM網欄】講個「信」字？真 • 內容營銷之王道

上回提到網紅營銷的大潮，大家當然不能只知其一，以免手執絕世神兵，卻只識得嗌「個嘢壞咗」。其實能夠大行其道，歸根究底離不開一個「真」字。

做消費者最討厭就是被呃，不只是貨不對辦；今時今日廣告Collaboration太懶照稿抄，有些少營銷痕跡，一樣令廣大群眾不滿，似是辜負了他們對這個Channel的信任。無他，有時網紅劈頭一句皮薄餡靚，但就連包裝都未拆開，唔通真係個個都有特異功能？確實欠缺說服力。不過作為陸地最矛盾生物，不想做水魚的人其實也大多懶得費煞思量，便開始轉投內容有保證的「知識型網紅」，為自己的選擇把關。

▲ CAPTION: 很少人會主動追看大部分產品本身的資訊，而網紅的價值在於他們往往能把產品資訊帶進不同圈子廣傳。

簡單如此，既然消費者不能知遍天下，那便找個行家教路。有辦法利用自身專業，建立口碑來說服受眾，顧客自然會心悅誠服。譬如在行飲飲食食便專精Lifestyle類內容；不要漁翁撒網，妄求樣樣皆精，予人「周身刀，冇張利」之感。加上資訊氾濫，消費者會希望零散的信息得到再中心化；旅遊熱點、時下潮物、購物優惠如雪花紛飛。如果一個有話語權的網紅能定時為大家整理及推送，選擇困難便不治而癒。

隨著越來越多的知識型網紅跑出，成為在特定領域有一席之地的人物；例如說到深度遊想起Glo Travel走訪古巴和北韓，要深度煲劇可以睇游大東等等。對於品牌而言，這現象借鏡的價值在於重新思考如何共情消費者。要時刻謹記需求不等如痛點，就像疫情期間與酒吧無緣不等如要網購你的瓶裝雞尾酒。單純向消費者輸出「你需要我」的一套已經不可行了。整個Consumer Journey中，由「認知」轉化到「相信」的影響力只會越來越大；內容和品牌公的信力已不能再骨肉分離。

▲ CAPTION: 以舉辦冷門地點深度遊的GLO Travel，以不同型式分享旅遊資訊，增加認知，在報複式旅行來到時，這些認知會轉化成相信及需求。(圖片來源: Glo Travel)

平心而論，相信KOL也是另類的訴諸權威，或多或少象徵優越感的投射。畢竟你我皆是凡人，為何他說值得一試大家就願意嘗試；甚至將賣廣告包裝成良心推薦大家也一樣受落？但根據Influencer Marketing Hub 2019年對營銷機構及品牌的調查指出，92%的受訪者認為網紅是有效的營銷方式，名副其實用過都說好！箇中原因三言兩語難以道明；無論如何，以內容做靚自己招牌，確保與受眾交心，就是這種營銷策略的關鍵。

講到尾，營銷時大家愛掛在嘴邊的所謂Content is King只是表徵，而背後的信條——真誠才是最大本領。

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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