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【樓市現象】將軍澳3房單位搶手 海天晉業主見市旺反價 換樓客即承接

股樓投資 19:23 2020/10/05

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疫情持續放緩，過去四天的長假，一手市場主要推售餘貨，市場焦點重回二手市場，成交量也明顯較上周回升。以往減價幅度較深的過千萬的3房單位，曼近備受換樓客追捧，將軍澳海天晉的3房單位，最近更錄得業主反價成交。

【樓市旺場】4天長假港人無得去旅行轉去買樓 二手成交爆升5成 新盤銷情旺，了解按【下一頁

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，海天晉日前錄得本月首宗成交，單位為6A座低層F室，實用面積635平方呎，採三房套房間隔，單位座向西南方，擁海景，設115呎平台及122呎花園。業主原於上月開價1,300萬元，見疫情更為穩定，最後成功將單位反價至1,332.5萬元成交，折合實用呎價20,984元。原業主於2016年4月以963萬元買入單位，持貨4年半，現轉手賬面獲利369.5萬元離場，單位升值38%。

【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場，了解按【下一頁


伍錦基指，自8月以來，將軍澳區的3房單位開始受追捧，特別是不少原居於港島區2房單位的買家走到該區找尋3房，「港島區屋苑的樓齡較高，原居於港島區2房單位的業主有意換樓至3房的話，不少也會換樓至樓齡較年輕的將軍澳區3房單位。」他又指，現時太古城2房單位的樓價跟將軍澳區3房單位相若，相對而言將軍澳區3房較吸引，不排除未來有更多樓價逾千萬元的3房單位業主會反價。

他續稱，最受市場追捧的將軍澳區3房單位，分別是將軍澳南一帶屋苑及日出康城區的3房單位，其中將軍澳南實用面積約600餘平方呎的3房單位，叫價由1,300萬元左右；至於康城站實用面積約600餘平方呎的3房單位，叫價由880萬元起。

【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%，了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

二手市場 一手市場 疫情 樓價 將軍澳 海天晉

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