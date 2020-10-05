【高達展】高達40週年　太古城中心高達展圖輯

高達可算是「男人的浪漫」，是不少人童年的最愛，也有人成為高達的收藏家。數數手指，高達模型已有40週年，BANDAI於太古城中心舉行以Fun to Build為主題的「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION」 高達展，吸引不少 高達迷到場「朝聖」。

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展覽的焦點是場內3米高 RX-78-2高達半身像及全身立像，亦有分多個主題展覽區，讓高達迷經典重溫歷年的高達模型，更設有最新限定版高達模型讓人購買。

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「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION @ Cityplaza」活動詳情

日期： 2020年10月1日至10月21日 時間： 12:00pm – 9:00pm (10月1日至4日、9日及16 日11:00pm – 9:00pm) 地點： 太古城中心二樓中庭及中橋

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責任編輯：楊子瑩