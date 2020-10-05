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【新股IPO】金輝控股周二啟動上市前路演 集資最多4億美元

股樓投資 19:06 2020/10/05

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消息指，內地房地產開發商金輝控股將於周二（6日）啟動上市前預路演，計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），由農銀國際、中信証券及海通國際擔任聯席保薦人。

螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客，想知詳情請按：【下一頁

是次集資所得，將用於現有項目的資金需求；償還項目開發的部分現有信託貸款；以及用於一般業務營運及營運資金。
根據其初步招股文件顯示，截至去年底，金輝共有144個處於不同開發階段的物業開發項目，應佔物業開發項目的總建築面積為2667.44萬平方米。

第四季新股展望　5隻矚目新股登場，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

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