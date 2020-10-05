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【落糖落鹽@iM網欄】麵包新手也沒難度 生吐司手撕小餐包

名人薈萃 19:04 2020/10/05

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西餐廳伴着紅湯白湯上桌的小餐包總是讓人忍不住多吃一個，茶餐廳早餐餐包沾蛋汁也著實好吃。吃了這麼多年的餐包，直到今年2月stay home才着手研究這款入門麵包的不同配方。建基於最基本的材料：麵粉、液體、酵母，材料裡加水加奶，還是加蛋，都會造出不同成色以及口感的麵包。

這次的生吐司小餐包配方其實頂多只能算是「冒牌生吐司」，因為真正的生吐司是不加蛋奶的。經過日系麵包店，常常會看到生吐司的廣告，但生吐司其實是什麼呢？生並不是生熟的「生」，而是日語裡「生食パン（生吐司）」，象徵「純粹，新鮮」的「生」。大家如果有吃過Royce的生巧克力，大概便會想起那不同於一般巧克力的細膩軟滑。因此在日本，生也象徵著高級的品味。而生吐司，除了代表着不需要再放入多士爐就已經很好吃，同時也帶比其他麵包更優質之意。

這次的配方可以說是入門新人必試，使用直接法發酵之餘，也不需要額外工具，造型只需滾圓，比起吐司更難失敗。一個個發酵好的餐包麵糰，肥肥白白，十分可愛！

材料：

300g 高筋麵粉

100g 鮮忌廉

20g 全蛋液

70g± 水

25g 白砂糖

4g 速發酵母

3g 海鹽

步驟：

1） 將所有材料加進攪拌碗裡，其中糖、鹽、酵母分開放，如圖。

2） 以中速攪拌十五到二十分鐘，麵團會呈光滑面。

3） 將麵團揪出一塊，輕輕扯開可形成不易穿薄膜。破口處只呈少許鋸齒即可，光滑更佳。

4） 碗面蓋上保鮮紙，室溫（25°C）一次發酵六十分鐘左右。

5） 發酵好的麵團，手指沾麵粉，按下去不輕易回彈。

6） 將麵團分割成九等份。將各個麵團排氣。

7） 滾圓時，用虎口位緊靠桌面滾動，直至麵團變圓且光滑。將底部的收口處捏緊，有利發酵。

8） 麵團放在鋪上牛油紙的烤盤並再次蓋上保鮮紙。放進沒有打開的烤箱，箱底放一杯熱水，二次發酵四十五到一個小時。

9） 發酵好前十分鐘將烤盤拿出來，焗爐預熱至180°C。

10） 麵團可掃上剩餘的蛋液，烤十五至十八分鐘，出爐放上晾架即可。

小撇步：

1） 第二次發酵後如果看到麵團表面有大氣孔，可將它用牙籤戳破，以免影響外觀。

2） 這次我一半掃上蛋液，一半待出爐後掃上牛油。因為麵包出爐時溫度尚高，因此可省略溶化牛油的步驟，直接用掃沾牛油掃上便可。最後賣相都非常很好看，所以視乎你喜歡牛油香還是蛋香！

右邊是沒有掃上蛋液的餐包原始狀態

掃上牛油後。

作者__黃落糖簡介：

聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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撰文 : 黃落糖

欄名 : 落糖落鹽

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