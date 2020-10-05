【港元定期存款】4中小行鬥減港元存息 無懼iBond加息至兩厘

甫踏入10月首個交易天，今天（10月5日）暫有4間中小行鬥減港元定期存款息率，無懼通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）加「保底息」至兩厘的競爭，包括集友、建行亞洲及華僑永亨。當中集友微削一年存息0.01厘，新息率至1.02厘。不過，集友的長息仍高踞一年期的榜首，拋離第2位的虛擬銀行天星（Airstar）的0.8厘。專家預計，業界普遍靜觀市況，或於本月中下旬才開始掉頭加息。

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4港銀半年港元定存1厘息 天星門檻最低

那邊廂，大新 （02356） 亦狠削3個月港元定存息，由1.1厘驟劈0.4厘，新息率至0.7厘；同日建行亞洲及華僑永亨亦一面倒調低短存息，兩行的新息率皆未破一厘。反觀，大眾財務卻全面加港元定存息，雖然只把短中長息略升0.05厘；但「財仔」的半年期息率已重返一厘關，跟天星、招商永隆及南商看齊，破天荒呈現「4頭馬車」，乃下半年首現的「4冠王」。而一眾「高息王」中，以天星的門檻最低，只需1,000元可享特惠息。

此外，綜觀10月開局，計及恒生 （00011） 搶閘於上周四（10月1日）即帶頭加短存，把3個月年息上調0.15厘，新息率至0.6厘，竟罕有跟半年及一年看齊。至今暫有6間大小行調整存息。

銀行「水浸」拆息走低 專家料存息趨跌

南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮認為，熱錢續湧港，銀行水浸，季結後拆息續走低，按理存息亦趨跌。

金管局今年共接錢逾50次，令明天（10月6日）銀行總結餘增至2,664.32億元；卓亮預計，最快或於今年底前總結餘有機會逼近3,000億元新關，凸顯市場未現水緊。

全城緊盯發行總額或有機會由100億元，加碼至150億元的iBond 2020，當10月23日開賣，或跟今年重頭戲螞蟻集團的IPO撞期抽資，或令短錢稍緊，屆時可能逼使業界於本月中下旬，須略加短存息，應付短暫的銀根需要。

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記者：曾桂芬

責任編輯︰梁智豪