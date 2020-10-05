【英國疫情】英媒：政府擬收緊限制 實施三層封鎖計劃

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月05日 時間19:00）
新冠肺炎疫情全球大流行，英國統計出現延誤，經調整後宣布再增近2.3萬宗新冠肺炎病例。英國《衛報》報道，英國政府計劃加強英格蘭地區限制，實施三層（three-tier）的封鎖計劃，新措施或包括禁止家庭以外的一切社交接觸，及要求酒吧等接待行業暫時停業。
英國統計出錯 調整後增近2.3萬宗確診 【下一頁】
英國政府指無可能全民接種新冠疫苗 未成年人無份 【下一頁】
《衛報》指獲得一份英國政府的「新冠肺炎建議社交距離草案」，日期為上月30日，草案内的限制措施適用於英格蘭地區。
根據草案内容，新限制措施分為三層。如英國政府發布最高級別的第三層警報，將實施該國有限制以來最嚴格的措施，包括：
禮拜場所期間仍可開放，但草案未提及學校會否停課。《衛報》引述政府消息人士指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）明確表示，關閉學校將是最後手段。
如實施第二層警報，政府將實施以下限制：
法國巴黎升至最高疫情警戒級別 關閉酒吧兩周 【下一頁】
第一層警報則主要為政府目前於英格蘭實施的限制：
《衛報》引述政府消息人士指，内閣仍在考慮草案内容，尤其是第3層警報當中的多項限制措施仍未落實，有待首相約翰遜批准。英國首相府則拒絕回應。
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責任編輯：鄭錦玲