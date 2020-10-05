【英國疫情】英媒：政府擬收緊限制 實施三層封鎖計劃

▲ 英國政府被指有意加強英格蘭地區限制，實施三層（three-tier）的新冠肺炎封鎖計劃。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國統計出現延誤，經調整後宣布再增近2.3萬宗新冠肺炎病例。英國《衛報》報道，英國政府計劃加強英格蘭地區限制，實施三層（three-tier）的封鎖計劃，新措施或包括禁止家庭以外的一切社交接觸，及要求酒吧等接待行業暫時停業。

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《衛報》指獲得一份英國政府的「新冠肺炎建議社交距離草案」，日期為上月30日，草案内的限制措施適用於英格蘭地區。

根據草案内容，新限制措施分為三層。如英國政府發布最高級別的第三層警報，將實施該國有限制以來最嚴格的措施，包括：

接待及休閒業務暫時關閉；

禁止家庭以外的社交接觸，不論任何情況；

限制民眾離家通宵在外；

禁止組織非專業運動或社區興趣團體和活動；

禮拜場所期間仍可開放，但草案未提及學校會否停課。《衛報》引述政府消息人士指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）明確表示，關閉學校將是最後手段。

如實施第二層警報，政府將實施以下限制：

除了互助氣泡或酒吧餐廳外，禁止於住宅或花園等地與家人以外者見面；

如無特殊原因，禁止探訪安老院；

限制非必要旅行；

婚禮人數上限為15人，及禁止舉行婚宴，喪禮人數上限由30人減至15人；

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第一層警報則主要為政府目前於英格蘭實施的限制：

聚會人數上限為6人；

強制要求民眾戴口罩；

酒吧等場所每晚10時要關門；

婚禮人數上限為15人，喪禮人數上限為30人；

《衛報》引述政府消息人士指，内閣仍在考慮草案内容，尤其是第3層警報當中的多項限制措施仍未落實，有待首相約翰遜批准。英國首相府則拒絕回應。

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責任編輯：鄭錦玲