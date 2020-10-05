【港股追蹤】新創建純利按年大跌　股價低位卻有反彈

剛出售新巴及城巴業務的新創建（00659），上周三（9月30日）公布全年業績，雖然純利按年出現顯著跌幅，股價今日反而由低位急升超過7%，收報6.32，全日升7.3%。

集團最新公布截至今年6月底止的全年業績，期內收入按年下跌3.4%，至259.2億元；收入微跌，但同期純利卻按年急跌93.7%，至2.53億元，每股盈利僅0.06元。惟仍派發末期息0.29元，全年共派0.58元，以現價計，息率超過9厘。

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集團期內經營溢利按年跌25%，至35.14億元，公司提到，因飽受香港社會運動、新型冠狀病毒及中美兩國之間的持續糾紛所影響；核心業務應佔經營溢利同比下跌10%至31.46億元。

截至今年6月底，集團淨負債比率為31%，較去年12月底上升1個百分點。可動用資金總計約278億港元，包括現金及銀行結存132億元及備用已承諾銀行信貸額約146億元，流動性充裕。

里昂最新研究報告指，受疫情影響，集團2020下半財年經常性利潤按年下跌75%，但受惠旗下富通保險盈利勝預期，新創建表現已遠勝該行預期。

該行指，公司內地收費公路及廢物處理業務已恢復至疫情前水平，撇除旗下Goshawk Aviation的飛機銷售收入後，將2021財年盈利預測下調5%，但當中被富通保險較高的盈利預測所部分抵銷。維持對股份「買入」評級，惟目標價則由11.6元，下調至8.7元，但以現價計，仍有逾30%潛在升幅。

值得一提，集團早前公布，向獨立第三方Bravo Transport出售城巴及新巴的公共巴士專營權---新創建交通服務全部股權，現金代價32億元。所得淨額將撥作一般營運資金。

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記者：葉志偉