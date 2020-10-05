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【iOS系統錯誤】iOS 14有7大漏洞　蘋果官方建議重置iPhone

科技 19:29 2020/10/05

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不少網民升級iOS 14及watchOS 7後，竟出現7個異常狀況，包括無法開啟Fitness（健身）App或Health（健康）App、遺失健身數據而未能正常記錄等。

蘋果iOS 14、watchOS 7作業系統升級後，引起不少問題，蘋果用家紛紛抱怨iPhone及Apple Watch出現數據遺失、無法開啟App等情況。蘋果官網發文指，唯一解決方案是「清除iPhone所有內容和設定」。

【iOS 14】iOS 14.2將加入多款新Emoji　新增放大鏡功能

蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新

蘋果上月25日發布iOS 14.0.1更新以修復系統錯誤，涉及連接Wi-Fi、相機預覽等範疇，未料不少網民升級iOS 14及watchOS 7後，竟出現7個異常狀況，包括無法開啟Fitness（健身）App或Health（健康）App、遺失健身數據而未能正常記錄、iPhone和Apple Watch耗電量大增等。

蘋果建議，用家先取消Apple Watch與iPhone的配對，再以iCloud備份iPhone；然後重置iPhone，點選「清除所有內容和設定」，並從iCloud還原iPhone與Apple Watch的備份內容。但將手機資料完全清除的做法，並不可能讓已遺失的活動紀錄失而復得。

責任編輯：姚慧儀

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