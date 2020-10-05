【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓

早前有網民引述世邦魏理仕在今年6月所做的《2020全球生活報告》，指本港平均全職人士的年薪為61,022美元，即每月人工約4萬港元，是全球平均年薪最高的城市。另有網民開帖問一眾網民月入6萬元會是甚麼的概念。

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帖文一出隨即引起不少網民討論，有人斬釘截鐵表示：「代表你要交幾皮嘢稅。」也有人盡訴心中情，表示若兩夫婦，女方不工作，只有男方工作，月入６萬元也會即變月入3萬元，更指自己的情況就是如此。有網民指月入６萬元只是「證明你有資格負債供樓」，若夫婦二人都有同樣收入，生活質素才會不錯。

有網民情況相若，指自己月入5.8萬元，未有小朋友，但每月要供樓、水電煤費用，以及衣食住行使費，薪金基本上月月清，只有老婆的收入才算是收入。也有「同路人」表示：「月入5萬9，供樓冇咗2萬，都叫有啲錢去下旅行同食下嘢，過好平常嘅生活。」

有人細心分析，表示即使月入7萬元都不會足夠，因為生活的圈子及慾望都會提升，「以前讀書戴精工，之後買咗隻勞會同自己講.. 勞係最終.... 到家下AP ，又想買多隻PP ....」結論是：「所以搵幾多，都係一樣。」

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責任編輯：楊子瑩