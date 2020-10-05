【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉

最新一批通脹掛鈎債券（iBond）將由10月23日公開認購，是次iBond最大的賣點，固然是將設有2厘最低息率保證，除相比過往iBond僅1厘的保證息率更為吸引，亦較現時港元定存息口為高，可謂近乎無風險下有息落袋。

【阿里巴巴9988】阿里入股免稅零售商Dufry 於中國成立合資企業 詳情請看【下一頁】

【十一黃金周】體育用品股全線上升 李寧破頂安踏升半成 詳情請看【下一頁】

閣下若嫌iBond不夠高息,市場上仍有多隻息率比iBond更高，業務風險同時甚低的收息股可供選擇。這些股份的特點，便是所提供的服務都是市民生活中不能缺少。加上各自業務具專營權，倒閉風險十分低的情況下，股價的抗跌力也較一般股份為佳。以下4隻都值得留意。

▼ 點擊圖片放大 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機