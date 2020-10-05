【美股焦點】Tesla擬投資印尼鎳礦 正與政府進行早期談判

▲ Tesla為了提高電動車產能，需要更多的鎳礦供應。

外電報道，特斯拉Tesla（美︰TSLA）正在與印尼政府進行早期討論，商討在當地的潛在投資。報道稱，投資或與鎳礦的供應鏈有關。此前印尼停止了未加工鎳礦的出口，以支持更多外企對其國內煉化產業的投資。

海事與投資協調部高級官員Ayodhia Kalake表示，Tesla已就成立合資企業非正式地與政府聯繫。他表示，這仍是一項早期討論，需要與Tesla進行更多協商。他亦補充指，印尼對電動車投資有很多激勵措施。

Tesla正計劃實現貨車和太陽能項目的量產，行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前曾表示需要更多的鎳供應，並稱願意提供巨額的長期合同，前提是礦商以「有效和環保的方式開採」。

另有消息指，Tesla正與巴西礦商淡水河谷商討有關鎳礦的供應合約。

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編輯︰侯景成