加密貨幣投資平台Kikitrade上架　終生免佣、最低一美元投資加密資產

▲ Kikitrade的用家可以低至一美元投資加密資產，終生免佣，用家閒置的資金也可以存入儲蓄戶口，賺取高達5.5%的年利率。

現時加密貨幣愈發普及，惟市面上大部分投資平台卻是為專業投資者而設，為了滿足大眾市場的需要，KKTD

Technologies Limited推出零佣金數碼資產投資平台Kikitrade。Kikitrade的用家可以低至一美元投資加密資產，終生免佣，無隱藏手續費，用家閒置的資金也可以存入儲蓄戶口，賺取高達5.5%的年利率。

Kikitrade表示，平台結合加密貨幣交流和教育，用家不僅可以瀏覽、留言和關注其他用戶，亦可參與投票、遊戲和問答。此外，Kikitrade亦會幫用戶追蹤、匯集多家區塊鏈媒體和分析機構發放的最新市場動向、交易指標和免費教學短片。

另外，內裡Heroes功能可讓用家參考、比較社群內的投資高手，包括每個Heroes的真實歷史回報和實時倉位，用家可以一鍵跟單Heroes，然後透過Kikitrade獨家的社交交易引擎，跟隨Heroes的每一步交易，讓表現最好的交易員為用家引路。

作為少數能在澳洲獲得加密貨幣交易所牌照的公司，為了提供最安全和專業級別的錢包，Kikitrade與瑞士的加

密貨幣銀行合作，提供已投保的託管方案；又與以色列的網絡安全公司合作，進行反黑客的滲透測試。

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編輯：袁諾曦