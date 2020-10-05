  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加密貨幣投資平台Kikitrade上架　終生免佣、最低一美元投資加密資產

即市財經 18:29 2020/10/05

分享：

Kikitrade的用家可以低至一美元投資加密資產，終生免佣，用家閒置的資金也可以存入儲蓄戶口，賺取高達5.5%的年利率。

現時加密貨幣愈發普及，惟市面上大部分投資平台卻是為專業投資者而設，為了滿足大眾市場的需要，KKTD
Technologies Limited推出零佣金數碼資產投資平台Kikitrade。Kikitrade的用家可以低至一美元投資加密資產，終生免佣，無隱藏手續費，用家閒置的資金也可以存入儲蓄戶口，賺取高達5.5%的年利率。

Kikitrade表示，平台結合加密貨幣交流和教育，用家不僅可以瀏覽、留言和關注其他用戶，亦可參與投票、遊戲和問答。此外，Kikitrade亦會幫用戶追蹤、匯集多家區塊鏈媒體和分析機構發放的最新市場動向、交易指標和免費教學短片。

另外，內裡Heroes功能可讓用家參考、比較社群內的投資高手，包括每個Heroes的真實歷史回報和實時倉位，用家可以一鍵跟單Heroes，然後透過Kikitrade獨家的社交交易引擎，跟隨Heroes的每一步交易，讓表現最好的交易員為用家引路。

作為少數能在澳洲獲得加密貨幣交易所牌照的公司，為了提供最安全和專業級別的錢包，Kikitrade與瑞士的加
密貨幣銀行合作，提供已投保的託管方案；又與以色列的網絡安全公司合作，進行反黑客的滲透測試。

相關文章：港交所前高層史琳過檔加密貨幣公司　團隊半數曾任職港交所

【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

編輯：袁諾曦

經濟 區塊鏈 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘