港股全日升308點 滙豐漲逾4%重上31元
即市財經 18:29 2020/10/05
港股長假期後復市，全日升308點，收報23767點。滙豐 （00005） 升逾4%，收報31元；國壽 （02628） 及友邦 （01299） 分別升逾4.7%及3.7%。iBond即將於10月23日上午9時起接受認購，今批iBond發行額最高可增至150億元，保證利率提高至2厘。
【今日財經焦點】
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