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港股全日升308點 滙豐漲逾4%重上31元

即市財經 18:29 2020/10/05

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財經焦點速覽

港股長假期後復市，全日升308點，收報23767點。滙豐 （00005） 升逾4%，收報31元；國壽 （02628） 及友邦 （01299） 分別升逾4.7%及3.7%。iBond即將於10月23日上午9時起接受認購，今批iBond發行額最高可增至150億元，保證利率提高至2厘。

【今日財經焦點】

【港股市況】港股全日收報23767點升308點　滙豐重上31元友邦升近4%

【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）

【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳尋求A港兩地同日定價及掛牌　定價後T+6上市

【國泰裁員】國泰內部通訊否認已有裁員方案　告誡「勿屈服於傳言」

【精選投資分析】

恒指重要支持23200 好淡關鍵24100 （第四版）

【股災月來了？】港美股逢10月表現勁 惟美大選前夕要跌？（附最近21年統計）

【新冠肺炎】特朗普染疫成最強「代言人」 呢隻藥股錢途無限！（第二版）

第四季十大焦點股

【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升？

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欄名 : 財經焦點速覽

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