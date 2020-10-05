【零售疫情】一太：內地客青睞商場最空置　奢侈品牌轉移到大灣區 

零售業遇上前所未有的困局，各區商場空置情況嚴重。雪上加霜的是，第一太平戴維斯發表《第三季零售租賃報告》指，目前奢侈品牌已將重點轉移到大灣區或內地城市，包括廣州、深圳以及海南島等地，並將繼續將重點轉移至中國南部及較遠離香港的地方。該行認為，市場基本面發生的結構轉變，將不可避免。

該行追蹤40個商場的貿易及租戶組合數據，發現全港商場總體空置率，由社會動盪及疫情前，即2018年9月的2%，增至今年9月的7%。該行指出，由於一些主力租戶，包括中檔時裝品牌和傳統中餐廳撤租，終致新界區商場空置率最嚴重，高達12%。此外，過往受內地遊客青睞的商場，如尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場及沙田新城市廣場等，空置率亦明顯較高，近幾個月已升至一成以上。

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該行認為，以上現象反映業主及其租戶暫時依賴本地客，而零售業將進一步從奢侈品和普通零售，轉至中端市場和家品類消費。報告預計日後通關後，中國訪港旅客將振興新界及九龍零售業，惟時間尚不確定。

雖然市場前景未明，惟報告指，第三季度末，零售租賃市場出現觸底反彈跡象，而零售租金亦於第三季見穩，惟仍錄跌幅，其中優質街舖租金按季僅跌2%，而商場租金（基本租金）保持穩定。

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