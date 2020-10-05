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巴黎發布「最高警戒級別」　首都圈酒吧周二起須關閉

環球政經 19:30 2020/10/05

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新冠肺炎疫情在多個國家未有緩和跡象，法國巴黎由於新冠肺炎確診案激增，更在周一（5日）上調至最高警報級別。

【新冠肺炎】新西蘭奧克蘭10日零本地感染 周四起取消社交隔離措施：【下一頁

法國當局宣布新一輪的防疫限制措施，於周二（6日）起，首都所有酒吧將須關閉，以防止病毒繼續散播，而餐廳則可以維持開放。據當地媒體報道，巴黎市長Anne Hidalgo把該措施定於當地時間周一，11時30分起生效，預料持續15日，當地大學演講廳容納人數不可超過原定的一半。當地勞工部長Elisabeth Borne又呼籲，受影響地區人士盡可能在家工作。

根據當地衛生部門數字，法國於周六時（3日）有約1.7萬宗新增的新冠肺炎確診個案，在周日（4日）有12,565宗感染確診個案。新冠肺炎感染情況已達每10萬人，有250個人感染，符合當地最高警告級別的條件；其餘兩個則為每10萬名長者有100宗確診個案及最少30%重症病床由肺病者使用。

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責任編輯：黎淑雯

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