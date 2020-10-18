港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項

▲ 首家恒生科技指數ETF南方恒生科技3033 首日掛牌出現開市價遠高於NAV，聯交所最新改良開市前時段，杜絕同類事件重現演

港交所 （00388） 將於周一（10月19日）實施優化港股開市前時段，對個人投資者來說，（1）9：15後可輸入競價限價盤；（2）9：20至9：22新設隨機對盤時段；（3）設有上日收市價±15%價格限制（不適用於上市首日的新股或復牌首日的股份）；（4）債務證券、結構性產品（包括衍生權證、牛熊證及界內證）、股本權證及供股權將不包括在優化開市前時段內，一般券商的買賣系統，會拒絕交易指令或延至持續交易時段送出；（5）容許在可進行沽空的指定證券，以不低於上日收市價的價格（「開市前時段的賣空價規則」）輸入沽空的競價限價盤。

恒指公司指出，為配合港交所推出優化開市前時段，自10月19日起，恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數等香港上市公司指數，將在上午開市前時段9：20至9：22之間的隨機對盤時段結束後，確定開盤價後立即彙編和發布。

港交所通告指，開市前時段不再涵蓋所有證券，只會股本證券（包括預託證券、投資公司、優先股及合訂證券）、基金（包括交易所買賣基金ETF及房地產投資信託基金REITs） 、槓桿及反向產品。交易所續指，收市競價交易時段亦會於同日開始涵蓋槓桿及反向產品。

港交所圖解優化後開市前時段

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不在開市前時段交易的證券就有牛熊證、窩輪和界內證等結構性產品，股本權證、債務證券和供股權都不會在開市前時段交易。

港交所會在網站上發佈的證券名單，交代適用於開市前時段的證券。

南方恒生科技ETF （03033） 在8月底首掛時，在開市前時段需求龐大，令開市時價格大幅高出資產淨值逾倍，港交所最新決定，開市前時段的升跌15%限制會適用於上市首日的交易所買賣產品，上市日前有關產品每單位的資產淨值將會作為開市前時段參考價而用作價格檢測。

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日後，交易所買賣產品的發行人須於上市日前一交易日下午5時前於港交所披露易網站發佈該產品的每單位資產淨值。

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編輯：麥德銘