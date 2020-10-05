【航空業自救】裁員以外還可以做什麼？　美航空調整航線及靠飛行常客計畫求存

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國泰航空被傳將有大裁員，航空業除了裁員，有航空公司調整航線減省成本，亦有有部分航空公司靠飛行常客計畫求存。
據外媒報道，美國航空致函美國交通部，申請交回洛杉磯來回北京航線的航權。該航線於2016年6月6日開始營運，每周7班。報道引述知情人士指，洛杉磯來回北京航線，以中國的航空公司的價格較便宜，加上洛杉磯不是美國航空的主場，故美國航空的洛杉磯來回北京航線的盈利一直不佳，正好趁疫情停飛調整航線。
此外，據外媒報道，飛行常客計畫的估值不菲，如美國聯合航空的常客計畫MileagePlus的估值約220億美元(約1,716億港元)。不少航空公司如美國聯合航空、達美航空，已把常客計畫發債，已把常客計畫放入發債條件內，或可取得紓困款項的擔保。以渡過疫情。同時，有部分航空公司將飛行常客計畫下的飛行里數售予銀行，而銀行再以里數作為信用卡回贈，吸引消費者辦卡。
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責任編輯：朱悅瀅