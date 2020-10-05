【iBond 2020】iBond好定股票好？　林本利：iBond穩賺零風險

▲ 政府即將發行iBond 2020，究竟買股票還是買iBond？

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）即將推出，財政司司長陳茂波已預告，iBond將會設有最低保證息率（俗稱「保底息」）2厘，較以往高，而且iBond每半年派息一次，令iBond投資更吸引。投資界看法指，iBond低風險、回報率誘人，對投資者有一定吸引力。根據目前市況究竟是買iBond還是買股票？投資策略又是如何？

認購iBond優惠一覽，可見【下一頁】

iBond認購及發行詳情

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

經濟學者林本利說，現時對比投資股票，買iBond穩賺，因為iBond幾乎為零風險，風險可控，設有最低息率保證，適合年長、傾向收息的投資者。他又稱，今年抽iBond人數倍增，根據過往經驗，最多抽中2至3手，若短期有3至4厘息回報可考慮放出。

林樵基：iBond可配置作防守型資產

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，目前經濟週期轉弱，通脹短期波動大，投資收益率低下，認為iBond有最低回報保證，對保守型的投資者吸引。他建議投資者可以根據自身風險承受能力，進行資產組合的合理配置，其中iBond具有零風險、派息穩定的特點，可配置作防守型資產，降低整個投資組合的風險。另外，投資者再根據其需求，買入行業前景明亮的新經濟股或收息股。

甚麼是iBond？首日回報點？可見【下一頁】

林樵基稱，iBond值得長揸，惟料今次新一批iBond行情火熱，投資情緒高漲，普通投資者未必能在一級市場買到，或會在二級市場購入，令息率降低。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

相關文章：【iBond 2020】100億新iBond開賣在即 加碼發行機會有幾大？

相關文章：【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購 發行額最高150億元（不斷更新）

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

記者：陳華