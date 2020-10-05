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【BNO移民】英國裁員潮？Burger King料炒1600人

環球社會熱點 17:33 2020/10/05

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英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國就業問題成為關注。有英媒報道指，英國多間大型連鎖店上周相繼宣布裁員，料波及4,400個職位。其中，Burger King據報情況最嚴峻，料解僱高達1,600人。

英國《鏡報》報道指，Burger King受新冠肺炎疫情打擊，可能需關閉英國5%至10%的分店，料或需解僱1,600人。

英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化 【下一頁】

「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位 【下一頁】

Pizza Hut上周亦表示，計劃關閉英國約29間分店，或影響450個職位。TSB銀行上周亦指，計劃關閉分行及裁員，料164間分行、848名員工受影響。

英國多個行業遭新冠肺炎疫情打擊。英國最大連鎖酒店Premier Inn所屬的集團Whitbread早前宣布，由於酒店業的需求下滑，計劃裁員6,000人。

英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人 【下一頁】

英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽 【下一頁】

獨立的人力資源及就業諮商公司Institute for Employment Studies （IES）早前公布一項研究顯示，英國疫情導致的就業危機持續擴大，秋季可能裁減近50萬個職位，裁員人數最多可超過70萬，意味2020年的裁員總數或超過100萬人。

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責任編輯：林嘉莉

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