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【宏觀中國】「金九銀十」變廢銅爛鐵？　天津新樓較高位劈價三成

股樓投資 17:31 2020/10/05

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傳統「金九銀十」是國內樓市的旺季，但今年情況未如理想，國慶長假期內，即使有量，也做不到價量齊升，有些地區甚至樓價出現下滑。

【樓市泡沫】瑞銀全球樓市泡沫指數 7大城市上榜 歐洲佔5席 香港首跌出3甲，詳情請按【見上頁

據內地報道，以天津市為例，在武清、西青、河東、東麗等區域在內的房價均有不同程度的下跌。引述一名業主稱，2017年他在武清區買入一個高層住宅，2018年最高點曾見過每平米2.3萬元（人民幣，下同），現在以每平米1.5萬元的價錢放盤，也不好出手。

究其原因，上述區域有許多新盤供應，包括萬科（02022）、恒大（03333）、碧桂園（02007）及保利等大型發展商皆有新盤供應，故目前該區的新樓價錢很難超過每平米1.3萬元，叫價或要降至1.1萬元才有人問津。

這個又跟內房手緊，急於套現，以及「三條紅綫」扯上關係。截至8月，單單天津商品房的庫存面積已達3,632萬平方米，是一綫及強二綫城市中最高，按過去12個月的銷售速度，天津的去化周期長達28.2個月，僅次於大連。

【買樓理財】上車盤買少見少　北區尋寶又點睇？，詳情請按【見下頁

至於其他城市，鄭州也出現各種促銷手法，如首付分期、買房送車等，其中有個叫金水北的區域，樓價由原本每平米1.8萬元已降至1.6萬元，跌幅逾一成。

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記者：林衛

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