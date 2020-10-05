【宏觀中國】「金九銀十」變廢銅爛鐵？　天津新樓較高位劈價三成

傳統「金九銀十」是國內樓市的旺季，但今年情況未如理想，國慶長假期內，即使有量，也做不到價量齊升，有些地區甚至樓價出現下滑。

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據內地報道，以天津市為例，在武清、西青、河東、東麗等區域在內的房價均有不同程度的下跌。引述一名業主稱，2017年他在武清區買入一個高層住宅，2018年最高點曾見過每平米2.3萬元（人民幣，下同），現在以每平米1.5萬元的價錢放盤，也不好出手。

究其原因，上述區域有許多新盤供應，包括萬科（02022）、恒大（03333）、碧桂園（02007）及保利等大型發展商皆有新盤供應，故目前該區的新樓價錢很難超過每平米1.3萬元，叫價或要降至1.1萬元才有人問津。

這個又跟內房手緊，急於套現，以及「三條紅綫」扯上關係。截至8月，單單天津商品房的庫存面積已達3,632萬平方米，是一綫及強二綫城市中最高，按過去12個月的銷售速度，天津的去化周期長達28.2個月，僅次於大連。

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至於其他城市，鄭州也出現各種促銷手法，如首付分期、買房送車等，其中有個叫金水北的區域，樓價由原本每平米1.8萬元已降至1.6萬元，跌幅逾一成。

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記者：林衛