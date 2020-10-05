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【諾貝爾獎】美英3科學家獲生理及醫學獎 表揚發現丙型肝炎病毒【持續更新】

環球政治 17:51 2020/10/05

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2020年度諾貝爾獎揭幕，一如以往由生理及醫學獎打頭陣。今年生理及醫學獎由3名科學家瓜分，分別是來自美國的阿爾特（Harvey J. Alter）、英國的霍頓（Michael Houghton）和美國的賴斯（Charles M. Rice），表揚他們對發現丙型肝炎病毒的貢獻。

丙型肝炎被視沉默的殺手，每年在全球感染多達7000萬人，並導致約40萬人死亡。而丙型肝炎病毒是導致肝癌的常見成因，也是令病人需要肝臟移植的主要原因。

諾貝爾獎委員會形容，3名得獎者的研究是具有里程碑意義的成就，並為對抗血源性肝炎做出了決定性貢獻。

生理及醫學獎得獎科學家資料
姓名 阿爾特（Harvey J. Alter） 霍頓（Michael Houghton） 賴斯（Charles M. Rice）
出生 1935年生於美國紐約 生於英國 1952年生於美國加州
任職機構 美國國家衛生研究院 加拿大艾伯塔大學 紐約洛克菲勒大學
得獎原因 發現丙型肝炎病毒
得獎比重 1/3 1/3 1/3

責任編輯：陳啟賢

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物理學 諾貝爾獎

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