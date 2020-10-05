【諾貝爾獎】美英3科學家獲生理及醫學獎 表揚發現丙型肝炎病毒【持續更新】

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2020年度諾貝爾獎揭幕，一如以往由生理及醫學獎打頭陣。今年生理及醫學獎由3名科學家瓜分，分別是來自美國的阿爾特（Harvey J. Alter）、英國的霍頓（Michael Houghton）和美國的賴斯（Charles M. Rice），表揚他們對發現丙型肝炎病毒的貢獻。
丙型肝炎被視沉默的殺手，每年在全球感染多達7000萬人，並導致約40萬人死亡。而丙型肝炎病毒是導致肝癌的常見成因，也是令病人需要肝臟移植的主要原因。
諾貝爾獎委員會形容，3名得獎者的研究是具有里程碑意義的成就，並為對抗血源性肝炎做出了決定性貢獻。
|生理及醫學獎得獎科學家資料
|姓名
|阿爾特（Harvey J. Alter）
|霍頓（Michael Houghton）
|賴斯（Charles M. Rice）
|出生
|1935年生於美國紐約
|生於英國
|1952年生於美國加州
|任職機構
|美國國家衛生研究院
|加拿大艾伯塔大學
|紐約洛克菲勒大學
|得獎原因
|發現丙型肝炎病毒
|得獎比重
|1/3
|1/3
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責任編輯：陳啟賢