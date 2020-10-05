  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【諾貝爾獎】美英3科學家獲生理及醫學獎 表揚發現丙型肝炎病毒

環球政治 19:16 2020/10/05

分享：

2020年度諾貝爾獎揭幕，一如以往由生理或醫學獎打頭陣。今年生理或醫學獎由3名科學家平均瓜分，分別是來自美國的阿爾特（Harvey J. Alter）、英國的霍頓（Michael Houghton）和美國的賴斯（Charles M. Rice），表揚他們對發現丙型肝炎病毒的貢獻，3人將可分享1000萬瑞典克朗（約870萬港元）。諾貝爾獎委員會形容，3名得獎者的研究是具有里程碑意義的成就，並為對抗血源性肝炎做出了決定性貢獻。

委員會聲明提到，雖然在3人的發現之前，世人已經認識甲型和乙型肝炎病毒，但當時仍然無法解釋到大部分的血源性肝炎病例。而3人對丙型肝炎病毒的發現，則揭示了慢性肝炎成因，從而能夠進行血液檢測和研發新藥物，挽救數以百萬計性命。

肝炎分為兩大類，經由受污染食物和食水傳播的甲型肝炎，以及由病毒引起的乙型和丙型肝炎。後者可經血液傳播，經常會導致慢性肝炎，繼而演變成肝硬化和肝癌。之前發現乙型肝炎病毒的科學家布隆伯格（Baruch Blumberg），已在1976年獲頒生理或醫學獎。

圖例上方解釋甲型肝炎和乙型及丙型肝炎的分別，圖例下方則顯示慢性肝炎可導致肝硬化和肝癌。

今年的得獎者阿爾特在1970年代的研究發現，撇除甲型和乙型肝炎後，仍有大量不知成因的肝炎病例，當中涉及輸血和一種未知病毒，當時將之歸類為「非甲型和非乙型」（non-A, non-B）肝炎。

事隔超過10年，另一得獎者霍頓當時正進行分隔病毒基因的工作，他在一隻被感染黑猩猩的血液核酸中找到DNA片段，再利用血清鑑定病毒蛋白DNA片段，作進一步研究後發現，病毒來自黃病毒家族的新型RNA病毒，命名為丙型肝炎病毒。

餘下問題是，單靠丙型肝炎病毒，能否引致肝炎？第三名得獎者賴斯留意到，丙型肝炎病毒基因末端的未知區域，可能對病毒複製有重要作用，並觀察到分離病毒樣本的遺傳變異。透過基因工程，賴斯製造出丙型肝炎病毒的RNA變異體。經過實驗後，他確認丙型肝炎病毒能夠單獨引致肝炎，也解釋了之前大量無法解釋、經輸血傳播的肝炎病例。

丙型肝炎被視沉默的殺手，每年在全球感染多達7000萬人，並導致約40萬人死亡。而丙型肝炎病毒是導致肝癌的常見成因，也是令病人需要肝臟移植的主要原因。

生理或醫學獎得獎科學家資料
姓名 阿爾特（Harvey J. Alter） 霍頓（Michael Houghton） 賴斯（Charles M. Rice）
出生 1935年生於美國紐約 生於英國，出生年份不詳 1952年生於美國加州
任職機構 美國國家衛生研究院 加拿大艾伯塔大學 紐約洛克菲勒大學
得獎原因 發現丙型肝炎病毒
得獎比重 1/3 1/3 1/3

責任編輯：陳啟賢

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

相關文章

【新冠肺炎】諾貝爾頒獎禮取消 二戰後首次
2020/09/23
【新冠肺炎】諾貝爾頒獎禮取消 二戰後首次
【諾貝爾獎】英美3學者奪醫學獎 研究細胞感應氧氣供應
2019/10/07
【諾貝爾獎】英美3學者奪醫學獎 研究細胞感應氧氣供應
【諾貝爾獎】研究免疫療法抗癌 美日兩專家分享醫學獎（第二版）
2018/10/01
【諾貝爾獎】研究免疫療法抗癌 美日兩專家分享醫學獎（第二版）
生物學 肝炎 諾貝爾獎

上一篇文章

【新冠肺炎】馬來西亞總理自我隔離 曾接觸確診官員

下一篇文章

【英國疫情】英媒：政府擬收緊限制 實施三層封鎖計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招
【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運
【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運
新型冠狀肺炎全球疫情（10月05日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月05日 時間20:00）
【英國疫情】紐卡素一所大學報稱770人確診
【英國疫情】紐卡素一所大學報稱770人確診
【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗
【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗