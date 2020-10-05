【諾貝爾獎】美英3科學家獲生理及醫學獎 表揚發現丙型肝炎病毒

2020年度諾貝爾獎揭幕，一如以往由生理或醫學獎打頭陣。今年生理或醫學獎由3名科學家平均瓜分，分別是來自美國的阿爾特（Harvey J. Alter）、英國的霍頓（Michael Houghton）和美國的賴斯（Charles M. Rice），表揚他們對發現丙型肝炎病毒的貢獻，3人將可分享1000萬瑞典克朗（約870萬港元）。諾貝爾獎委員會形容，3名得獎者的研究是具有里程碑意義的成就，並為對抗血源性肝炎做出了決定性貢獻。

委員會聲明提到，雖然在3人的發現之前，世人已經認識甲型和乙型肝炎病毒，但當時仍然無法解釋到大部分的血源性肝炎病例。而3人對丙型肝炎病毒的發現，則揭示了慢性肝炎成因，從而能夠進行血液檢測和研發新藥物，挽救數以百萬計性命。

肝炎分為兩大類，經由受污染食物和食水傳播的甲型肝炎，以及由病毒引起的乙型和丙型肝炎。後者可經血液傳播，經常會導致慢性肝炎，繼而演變成肝硬化和肝癌。之前發現乙型肝炎病毒的科學家布隆伯格（Baruch Blumberg），已在1976年獲頒生理或醫學獎。

▲ 圖例上方解釋甲型肝炎和乙型及丙型肝炎的分別，圖例下方則顯示慢性肝炎可導致肝硬化和肝癌。

今年的得獎者阿爾特在1970年代的研究發現，撇除甲型和乙型肝炎後，仍有大量不知成因的肝炎病例，當中涉及輸血和一種未知病毒，當時將之歸類為「非甲型和非乙型」（non-A, non-B）肝炎。

事隔超過10年，另一得獎者霍頓當時正進行分隔病毒基因的工作，他在一隻被感染黑猩猩的血液核酸中找到DNA片段，再利用血清鑑定病毒蛋白DNA片段，作進一步研究後發現，病毒來自黃病毒家族的新型RNA病毒，命名為丙型肝炎病毒。

餘下問題是，單靠丙型肝炎病毒，能否引致肝炎？第三名得獎者賴斯留意到，丙型肝炎病毒基因末端的未知區域，可能對病毒複製有重要作用，並觀察到分離病毒樣本的遺傳變異。透過基因工程，賴斯製造出丙型肝炎病毒的RNA變異體。經過實驗後，他確認丙型肝炎病毒能夠單獨引致肝炎，也解釋了之前大量無法解釋、經輸血傳播的肝炎病例。

丙型肝炎被視沉默的殺手，每年在全球感染多達7000萬人，並導致約40萬人死亡。而丙型肝炎病毒是導致肝癌的常見成因，也是令病人需要肝臟移植的主要原因。

生理或醫學獎得獎科學家資料 姓名 阿爾特（Harvey J. Alter） 霍頓（Michael Houghton） 賴斯（Charles M. Rice） 出生 1935年生於美國紐約 生於英國，出生年份不詳 1952年生於美國加州 任職機構 美國國家衛生研究院 加拿大艾伯塔大學 紐約洛克菲勒大學 得獎原因 發現丙型肝炎病毒 得獎比重 1/3 1/3 1/3

責任編輯：陳啟賢

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