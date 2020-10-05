【台灣有樂@iM網欄】千人齊烤肉 台灣過中秋初體驗

今年的中秋節對我來說非常特別，因為這是我第一次在台灣渡過的中秋節。在過去的10年，雖然我經常去台灣，但我通常都會避開節日假期才出發，所以一直都沒有機會在台灣過節日，而我也在很久以前就已經知道台灣人中秋節一定會烤肉(燒烤)慶祝，所以我前一段時間都很期待這次可以一嘗台灣烤肉渡中秋。在中秋節前的一個多星期，我就在我的臉書上貼文詢問朋友有沒有中秋烤肉聚會可以讓我參與，貼文發出後幾天，我就陸續收到朋友的邀約，所以我在今年的迎月、賞月及追月夜都有參與中秋烤肉派對。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 一大早來吃炒飯

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

中秋節超市沒有月餅

在迎月烤肉夜的前一天，我就跟朋友一起到24小時大賣場(生活百貨超市)預備烤肉工具及食材。當我踏進大賣場所見到的情景，真的讓我大開眼界！就在入口的最當眼位置，滿滿都是烤肉工具，炭爐、木炭、餐具、生火工具等等，光是用來烤肉的網，就已經有個二三十種讓你選擇，讓我覺得台灣人對烤肉真的很講究。進入中秋食品專區，更是覺得厲害。這裏竟然用了超過1000呎的位置來擺放了不知道多少台冷凍櫃，冷凍櫃裏全是燒烤食材。在整個中秋食品專區全都是烤肉食品，但卻沒有發現半盒月餅。原來台灣人在中秋節真的是吃烤肉比吃月餅多，月餅一般只作送禮用，很多人真的不會自己買月餅來吃，比起香港超市的中秋食品專區只擺放月餅，實在是有着很大的差別。

街頭烤肉

三天的烤肉聚會都在不同的地點和情景舉行，所以三天烤肉的感覺都非常不一樣。首先迎月的燒烤地點，是在朋友的朋友的珍珠奶茶店門外的騎樓底，簡單來說就是在路邊。沒錯，中秋節在台灣，很多商戶店家，都會在自己的店門外烤肉。只要店外是騎樓，就可以擺放炭爐生火烤肉。所以中秋節在台灣的大街小巷，都會聞到濃濃的烤肉味道。這是我人生第一次在台北街頭烤肉，當天雖然一起烤肉的人數不多，但幾個人反而感覺更靠近，大家邊聊邊笑邊喝台灣啤酒，簡單的快樂已經覺得很足夠。

▼ 點擊圖片放大 +2

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】用「粽」不用「糭」 台灣糭子分南北

台式月餅好好吃

第二天的烤肉聚會，正是中秋節當天，地點是在朋友九份的老家。下午時分，朋友開着他新車來我家接我，我們先到金瓜石，看看風景拍拍照打個卡。之後再開十多分鐘的車程，就到達朋友的老家。朋友老家在九份的山上，面對着基隆山，環境清幽風景美麗，能夠住在這裏，肯定會長壽。我們到達時大概是下午四點多，朋友的家人很多都已經一早到達，而且還已經在生火準備烤肉。朋友的媽媽非常熱情好客，馬上請我到客廳沙發坐下，還叫我隨便享用面前的食物。已在我面前的，正是正宗的台式月餅。台式月餅跟潮州月餅其實很像，外皮是酥皮，餡料大多數都是紅豆蓉，綠豆蓉和芋頭蓉。我本身是很喜歡吃潮州月餅，所以台式月餅正合我胃口。因為整天沒有吃飯，面對着一個一個的台式月餅我實在按奈不住，抓起兩個就吃掉了。月餅還在嘴巴裏咀嚼，我又被召喚到外面吃烤肉。朋友家人準備的烤肉食材非常豐富，而且非常細心地將所有食材用竹籤穿好。台灣人烤肉的方式跟香港完全不同，他們會在小小的炭爐上鋪上一層鋁箔紙(錫紙)，然後用夾子把食物放上去烤。而當日的食材大部份都是我喜歡吃的，但其中有一樣我是從來沒有吃過，那樣就是雞屁股。人生只有一次，能夠體驗盡量試，所以當日我也嘗試了我人生第一口雞屁股，發現原來肉滑油香重。但可惜我之前月餅吃太多，否則雞屁股可能會再多來吃幾個。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】台灣垃圾廚餘分類： 養豬、非養豬和非廚餘

世界奇景千人齊烤肉

第三天的追月烤肉聚會，也是三天裏面最盛大的。我朋友在三峽一個烤肉場預訂了一個範圍的位置，那天他邀請了超過100位朋友一起烤肉。那個燒烤場地真的很大，雖然我們也有超過100人，但我們佔用的地方只是相等於整個烤肉地的一個角落。這個場地除了有烤肉場之外、還有游泳池、露營場、牧場，餐廳等等。當日整個場地在烤肉的人數，保守估計也有個兩三千人。在全球疫情的情況底下，我猜可能只有台灣還可以有這種景象，實像是活在平衡時空。那天的烤肉聚會從下午三點一直到晚上九點才結束，朋友還聘請了師傅為大家烤肉，讓大家整個過程可以盡情吃喝玩樂。連續三天都吃烤肉，確實令身體及腸胃有點起來。當烤肉聚會結束準備離開場地時，看到一個滿滿的月亮掛在天上，有種莫名而來的幸福和滿足感。真的很感恩上天安排我這段時間能在台灣，讓我可以感受到節日的溫馨和快樂。

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機