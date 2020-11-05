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【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）

股市 15:44 2020/11/05

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iBond 2020正式推出，10月23日開始認購，保證回報2厘。

iBond通脹掛鈎債券已截止認購，政府發言人指，根據配售機構匯報的初步數據，iBond獲約46萬人認購，iBond總認購金額約389.3億元。發言人指，據初步認購數字，iBond 2020認購金額是目標發行額的3.9倍，亦較上次（2016年）的相應金額高73%；由於iBond 2020認購金額超過目標發行額，預計iBond 2020最終發行額將提高至上限150億港元。

今次iBond 2020的最低保證息率（俗稱「保底息」）達2厘，較昔日iBond的1厘保證息率更高，相信在香港經濟處於通縮的環境下，iBond對投資者具吸引力。銀行及券商均推出各種iBond認購優惠，本網會不時更新iBond認購優惠詳情。

iBond各行認購人數點？詳見【下一頁】

現時滙豐、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、渣打、花旗、信銀國際、大新 （02356） 、上商、工銀亞洲、富邦銀行（香港）及交銀香港已公布iBond認購優惠。券商方面，信誠、輝立、耀才、致富、時富、寶盛均有提供iBond認購優惠。最新是陸金所及眾安銀行都有iBond優惠。

銀行及券商優惠一覽，按圖更詳細

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銀行及券商向來都為iBond提供各式各樣的優惠，免除認購手續費、存倉費、代收利息股、到期贖回費、存入費、轉出費六項費用，差不多是基本優惠。個別銀行及券商更會因應公司策略，提供認購iBond送股或派錢、免息借孖展認購iBond等額外優惠。

iBond 2020認購詳情如下

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歷來iBond均吸引大量投資者認購，以發行額100億元計，只要認購人數少於100萬人，每人便可分得一手，餘額再進行抽籤分派。

金管局講iBond發行詳情，可見【下一頁】

iBond歷年認購反應一覽，詳見下圖

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認購iBond後，除了可長線持有，也可以短炒。歷來iBond首日掛牌表現均不俗，只有2013年iBond首日上市的表現較為遜息。

歷年iBond首日掛牌表現

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若iBond認購反應熱烈，政府或會將iBond發行額度加碼。

iBond加碼的可能性有多高？可見【下一頁】

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

香港股票 iBond 螞蟻集團（06688） IPO 工銀亞洲 債券 恒生銀行（00011） 花旗銀行 信銀國際 香港金融管理局
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