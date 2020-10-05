【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）

▲ iBond 2020正式推出，10月23日開始認購，保證回報2厘。

iBond通脹掛鈎債券將於10月23日開始認購，由於今次iBond 2020的最低保證息率（俗稱「保底息」）達2厘，較昔日iBond的1厘保證息率更高，相信在香港經濟處於通縮的環境下，iBond對投資者具吸引力。隨iBond公布認購詳情，銀行及券商均陸續推出iBond認購優惠，本網會不時更新iBond優惠詳情。

甚麼是iBond？如何計息？可見【下一頁】

券商優惠一覽，可見下圖

▼ 點擊圖片放大 +2

銀行及券商向來都為iBond提供各式各樣的優惠，免除認購手續費、存倉費、代收利息股、到期贖回費、存入費、轉出費六項費用，差不多是基本優惠。個別銀行及券商更會因應公司策略，提供認購iBond送股或派錢、免息借孖展認購iBond等額外優惠。

iBond 2020認購詳情如下

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

歷來iBond均吸引大量投資者認購，以發行額100億元計，只要認購人數少於100萬人，每人便可分得一手，餘額再進行抽籤分派。

金管局講iBond發行詳情，可見【下一頁】

iBond歷年認購反應一覽，詳見下圖

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

認購iBond後，除了可長線持有，也可以短炒。歷來iBond首日掛牌表現均不俗，只有2013年iBond首日上市的表現較為遜息。

歷年iBond首日掛牌表現

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

若iBond認購反應熱烈，政府或會將iBond發行額度加碼。

iBond加碼的可能性有多高？可見【下一頁】

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍