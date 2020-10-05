【新冠檢測】印度推出新冠病毒檢測試紙 1小時有結果

▲ 印度有科學家研發出新冠肺炎病毒檢測試紙，價格較低及可於一小時内快速得知結果。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國都需要大規模進行新冠肺炎病毒檢測，以篩查出感染者。印度有科學家研發新冠肺炎病毒檢測試紙，由於價格較低及可於一小時内快速得知結果，這款測試若成功面世，料有助各國加大規模檢測。

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英國廣播公司（BBC）報道，這款新冠病毒檢測試紙名為「Feluda」，由印度塔塔集團（Tata）生産，價格約為500盧比（約52港元）。這款試紙使用CRISPR基因編輯技術進行檢測，呈現檢測結果的方式類似驗孕試紙，料可於一小時内取得結果。

據悉，基因編輯技術非常精確，可以刪除並添加單個基因字母。研究人員指使用「Feluda」檢測試紙時，CRISPR技術會鎖定一組帶有新冠病毒特定基因的字母，令結果可清晰顯示於試紙上。如試紙出現兩條藍綫，代表該人感染新冠病毒。如試紙出現一條藍綫，代表該人未有感染新冠病毒。

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印度政府首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan）表示：

這是一種簡單、精確、可靠、可擴展及節省成本的測試。 （This is a simple, precise, reliable, scalable and frugal test.）

研究人員使用試紙來測試約2,000名病人的樣本，包括已接受其他檢測證實對病毒呈陽性反應的患者。研究人員發現試紙檢測的靈敏度（sensitivity）和特異度（specificity），分別達96%及98%。

新德里基因組與整合生物學研究所（IGIB）負責人阿加瓦爾（Anurag Agarwal）指出，病毒試紙具有聚合酶鏈式反應測試（PCR）的可靠性，檢測速度也更快。衛生政策研究人員班（Anant Bhan）也表示，「Feluda」價格更低也較準確，有機會取代抗原檢測來作大規模檢測。

責任編輯：鄭錦玲