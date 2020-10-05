【買樓理財】上車盤買少見少　北區尋寶又點睇？

踏入10月，疫情持續緩和，樓市交投氣氛好轉，上車客因此加快入市，擔心遲買更貴。可惜的是，樓價仍然高企，部分上車客更走到北區「尋寶」，希望盡快上車，待日後樓價上升時，再「樓換樓」，搬入市區。

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中原陳夑佳說，上水海禧華庭1座低層A室，實用面積394平方呎，早前以496萬元易手，實用呎價12,589元。資料顯示，原業主於2016年以373萬元購入上址，持貨4年，現帳面賺123萬元，單位升值33%。

以上算單位計，承造九成按揭，首期要49.6萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供17,638元，最低每月入息要求則約42,244元。

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海禧華庭位處上水石湖墟，屬區內市中心位置，距離港鐵站僅數分鐘步程，附近亦有巴士及小巴站，交通選擇多。此外，屋苑亦設小型商場、停車場及會所，滿足住客基本需要。值得留意的是，上水市中心一帶的私人屋苑樓齡偏高，雖然海禧華庭於2001年入伙，惟已算區內較「年輕」的選擇。

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