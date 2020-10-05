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【iBond 2020】輝立料iBond具短炒潛力　掛牌初期可挑戰105元

即市財經 18:27 2020/10/05

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iBond 2020擬於10月23日開賣，至今多間券商已瞄準逾百億元商機，擬提供十成的孖展服務。

10月23日正式發售的通脹掛鈎債券（iBond 2020），今年倍增保證年回報，「包底息」由一厘驟加至兩厘，有專家預計，令這官債在掛牌初期有得炒，或可高見105元，較面值100元約有5%的潛在升幅。憧憬財息兼收下，業界相信將大受歡迎，最高總額150億元勢遭搶購。另方面，輝立及信誠擬為這定息產品提供孖展着數，而花旗亦搶閘加入戰團。

iBond保證2厘回報，詳情可見：【下一頁】

甚麼是iBond？可見【下一頁】

iBond發行首日全報升，詳情可看下圖

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輝立証券產品拓展部經理杜麗儀表示，該行暫訂為iBond提供全包套餐，包括孖展優惠，計劃抽1手（每手入場費為1萬元）全免，免息免按金等百分百孖展服務。至於申請人若抽2至3手（涉資2萬到3萬元）有意收38元手續費。正由於今次的「墊底息」加至兩厘，令其內在價值倍增，初步估計在港交所 （00388） 掛牌約有105元的潛在升幅。在短炒「有肉食」的情況下，相信這定息產品備受追捧，且鑑於iBond可能跟史上集資王螞蟻集團撞期抽資，令市面銀根稍緊，以及拆息抽升，故該行暫只考慮為細注客提供免息孖展。可是，針對大額申請等孖展息安排仍在磋商中，具體詳情仍須視乎開售當天，銀行拆借資金情況而定。

券商及銀行均推出不同iBond優惠吸客，詳情可看下圖

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此外，信誠證券聯席董事張智威透露，擬為iBond提供100%孖展，利息全免；但以認購3手為上限，且有100元認購費及沽出費用。再者，擬提供回購價，以首日掛牌時於3時50分的加權平均價計算，暫難言具體造價。

iBond加碼發行機會多大？可見【下一頁】

至於銀行方面，花旗率先表態，花旗銀行指，客戶可以於旗下各銀行分行以債券戶口形式認購第7批通脹掛鈎債券（iBond），並獲「六免」，豁免以下收費：認購手續費、 存倉費、 代收利息費、 到期贖回費、 存入費及 轉出費。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】 

 

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

記者：曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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