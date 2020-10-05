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【新股IPO】螞蟻集團研中港同日定價及掛牌 或導致上市時間表延誤

股樓投資 18:41 2020/10/05

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螞蟻集團何時招股一直受到投資者關心，而隨着內地的國慶假期耐於周四（8日）結束，隨後數天至關重要。不過，有消息指，螞蟻集團正尋求在中港監管機構批准上市，正研究中港同日定價及掛牌，並計劃進行網上路演，惟因中港兩地程序有差別，或將導致螞蟻集團的上市時間表出現延誤。

螞蟻集團招股在即  傳社保基金將投資於A股IPO，想知詳情請按：【下一頁

消息指，基於本港平均採取定價後「T+5」上市，而螞蟻集團於上海上市要採用定價後「T+6」上市，公司擬定價後「T+6」上市，所以該股在香港上市或需等候多額外一天。

螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客，想知詳情請按：【下一頁

另一方面，鑑於螞蟻集團招股在即，大和發表報告上調阿里巴巴（09988）目標價，由294元升至348元，維持「買入」評級；同時上調其2021至2023財年盈利預測2%至5%，以反映阿里雲及菜鳥網絡業務或有更佳盈利能力。該行又將阿里巴巴持有螞蟻集團上市前33%股權的估值，由1,500億美元調升至2,500億美元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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