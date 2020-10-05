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【特朗普確診】至少2參議員中招 或阻迅速提名大法官

環球政治 16:49 2020/10/05

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美國總統特朗普確診新冠肺炎，不只影響他的拉票活動，也可能阻延到巴雷特的最高法院大法官提名聽證會，因為單在參議院司法委員會，便有最少2名共和黨參議員確診新冠肺炎，可能削弱共和黨在參院的多數優勢，從而令共和黨被迫把提名聽證會押後舉行。

【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招【下一頁】

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特朗普確診新冠肺炎後，出現白宮感染群組，外界相信感染傳播源頭正是大法官候選人巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名儀式。特朗普原本期望，盡快通過巴雷特的提名，以助應付大選可能引發的法律糾紛。

巴雷特的提名需要先通過參議院司法委員會的聽證會，再通過全體會議表決，才能正式坐上大法官之位。但提名儀式令司法委最少兩名共和黨議員確診，包括李爾（Mike Lee）和蒂利斯（Thom Tillis）。而曾經出席儀式的共和黨議員都需要自我隔離，以防範新冠病毒擴散。

民主黨也希望押後原定10月12日舉行的司法委聽證會，以保障司法委的成員、助理和巴雷特本身的人身安全。

此外，民主黨少數黨領袖舒默還要求司法委主席格雷厄姆，規定所有成員出席聽證會之前，都必須接受新冠病毒檢測。

舒默又批評，多名議員近期相繼確診，假如不強制安排開會的同事檢測，就是不負責任和危險的做法，也會令人質疑格雷厄姆何以不想知道檢測結果。

【特朗普確診】特朗普料迅速康復 美媒指靠3藥齊下【下一頁】

【特朗普確診】籌款活動或成播毒點 追踪逾200人【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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