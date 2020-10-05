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【國泰裁員】國泰內部通訊否認已有裁員方案　告誡「勿屈服於傳言」

即市財經 17:10 2020/10/05

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早前網上流傳國泰(00293)將裁員1500名機組人員。

國泰航空 （00293） 宣布兩大航空業務國泰航空、國泰港龍航空不申領「保就業」計劃後，外界料國泰為新一輪裁員鋪路。上周末國泰內部員工瘋傳公司最快本周動手，國泰最終否認周一出手，並隨即向機師員工發內部通訊，重申目前沒有確實重組方案公布日期，告誡員工勿屈服於傳言，避免流傳未經證實消息。

圖解國泰陷疫情困境

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據本報所得內部通訊截圖，國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）向機師員工確認，今日（10月5日）不會公布重組相關消息交代，也重申目前沒有任何確實公布日期，因重組方案細節正不斷改變，管理團隊會在本季向董事會交代未來規模、營運模式。

有關內部通訊續指，屈服於謠言漩渦只會帶來緊張不安，並指傳媒愛好故事，容易成為無事實根據、謠言販子的目標（target of unsubstantiated rumormonger），認為為了身心健康和安全，同事應避免散播傳聞。

更多國泰、航空相關新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯﹕賴奕羚、麥德銘

香港股票 國泰航空（00293） 裁員

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