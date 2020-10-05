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【中小企電子支付】SWIFT推出中小企專用跨境支付服務

科技 16:35 2020/10/05

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環球銀行金融電信協會（SWIFT）近日宣佈，推出專門針對中小企業和消費者的低額度跨境支付服務。

現時電子支付方式已無遠弗屆，同時方便企業與消費者。環球銀行金融電信協會（SWIFT）近日宣佈，推出專門針對中小企業和消費者的低額度跨境支付服務。

SWIFT表示，新的跨境支付服務，旨在協助銀行提升客戶服務質量，服務能讓銀行在環球提供更快捷、簡單、可預測和有價格競爭優勢的服務。該服務由SWIFT與20間銀行共同合作發展，能進一步延伸SWIFT gpi服務的優勢。

>>>【員工福利】騰訊豪擲2億贈員工華為手機　員工隨即網上放售

>>>【國泰裁員】律師事務合夥人：企業應多留現金　裁員是最後手段

SWIFT首席策略官David Watson表示，全球有數以千計的銀行使用SWIFT gpi服務，希望將中小企（SME）支付的速度提高，並期望新的gpi方案措施能進一步普及，並令支付方式更簡便快捷。

該公司白表示，新推出的低額度跨境支付服務使用簡單，可令支付程序需要處理的步驟減少，交易更快捷。而且可以讓金融機構之間的處理費用更透明，同時，支付通過安全的SWIFT網絡，清算交易更有信心。

>>>【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞　密碼被輕易破解 

責任編輯：李彥煒

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