【好想去旅行】「日本秋祭in香港」舉行　逾40項目率先看

▲ 第五屆「日本秋祭in香港」為防疫，採取網上形式進行。

新冠肺炎疫持續，港人今年難以到日本旅遊。日前揭幕的第五屆「日本秋祭in香港」為防疫，採取網上形式進行，讓市民即使身處香港亦可感受和體驗日本文化。而活動共有40多項項目，涵蓋表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、銷售推廣等。

焦點活動則包括：

具400年歷史的德島傳統阿波舞，將以線上直播方式，讓觀眾體驗阿波舞的熱熾氣氛。

於12月6日的《日本文化祭暨武道巡禮2020》上，有日本武者獻技，包括居合道「千月堂」、合氣道「佑武會」、弓道「香港弓道協會」、空手道「正道塾」等

日本國駐香港總領事館請來小提琴家田中知子，夥同香港結他手Jacky Lau為今年「日本秋祭in香港」作特別演奏，二人更將在秋祭期間，舉行迷你音樂會。

【消費優惠】恒隆地產夥Mastercard 手機APP交租獲過千元禮品

每逢周四 線上播放日本文化活動

另外，線上文化活動第二彈《日本文化視覺感受全體驗》，亦於10月15日、10月29日、11月12日及11月26日，分四周提供多項活動，包括舞台表演藝術「殺陣道」、傳統樂器「尺八」、日本茶的沖泡藝術等。

日本國駐香港總領事館大使兼總領事和田充廣表示，日本與香港是十分重要的合作伙伴，去年到訪日本的香港旅客連續3年超過220萬人次，當中有3成以上，更曾先後10次到訪日本。

【國泰裁員】律師事務合夥人：企業應多留現金 裁員是最後手段

港連續15年成日本農產品最大進口地

和田充廣又指，香港連續15年成為日本農產品最大進口地。雖然在疫情陰霾下，全球面對嚴峻挑戰，但他希望盡己所能為港人帶來正面氛圍，故繼續舉辦「日本秋祭in香港」，同時冀加強日港之間的緊密關係。

「日本秋祭in香港」實行委員長吉村德一郎續稱，今年疫情下很多文化及體育活動被迫停辦或延期。他更加希望通過秋祭，進一步加深港日友誼。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文