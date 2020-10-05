網友求職屢次失敗 網民教路：「早上發履歷成功率大增！」

新冠肺炎疫情令市道相當低迷，更有不少人被裁員，想要重新投入市場也不是易事。有失業網民表示數月來不斷求職，希望可以儘快賺回穩定收入。

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有網友指發送履歷表也有黃金時段，指早上是發送履歷表的最佳時機，大大增加獲得面試的機會率。不過，有其他網民對此做法感到十分不認同，更分享個人求職經驗，指自己試過在凌晨發送履歷表一樣獲得面試機會，認為早上發履歷表令求職成功率大增此説法十分不合理。

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總括而言，大部分網民都認為發送履歷表的時間與是否獲得面試機會或受聘沒有直接關係，認為有些網友因為求職失敗經驗太多，才想出很多古靈精怪的策略，提生自己求職的成功率。

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責任編輯：翁嘉陽